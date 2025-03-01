В России частично заработал YouTube

«Пользователи Ростелекома сообщают, что YouTube заработал. Видеохостинг “в приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет”», — указано в сообщении.
Улучшение скорости работы сайта также отметили пользователи МТС и Билайн, однако у многих россиян YouTube по-прежнему не работает. Отмечается, что причиной ускорения видеохостинга может быть технический сбой или даже перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин оценил перспективу возобновления работы YouTube после переговоров РФ с США. «Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность производить обслуживание своего оборудования, остаются открытыми несколько важных вопросов», — отметил он.