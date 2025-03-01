В России частично заработал YouTube

Улучшение скорости работы сайта также отметили пользователи МТС и Билайн, однако у многих россиян YouTube по-прежнему не работает. Отмечается, что причиной ускорения видеохостинга может быть технический сбой или даже перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.