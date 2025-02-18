Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России цены на прием врача узкого профиля подорожали на 17 процентов

Заметнее всего среди платных услуг государственных и частных клиник подорожали первичный осмотр у гинекологов и хирургов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Похожая ситуация сложилась и в сфере стоматологии. Об этом сообщается в обзоре Национального рейтингового агентства. В нем проанализированы данные Росстата, сообщает «Говорит Москва».

По данным аналитиков, средняя стоимость первого приема у этих врачей в 2024 году по стране выросла с 1 111 до 1 298 рублей. При этом самое заметное повышение зафиксировали в Республике Алтай, Ульяновской и Челябинской областях. Там показатель увеличился более чем в 1,5 раза.

Кроме того, заметно подорожали лечебный массаж и гастроскопия. Они выросли в цене на 13 и 11 процентов соответственно.

Меньше всего подорожали магнитно-резонансная и компьютерная томография. По словам аналитиков, это связано это с уменьшением числа пациентов с ковидом.

В прошлом году подорожали не только медицинские услуги. Например, в 2024 году стоимость билетов на фестивали в России увеличилась более чем в 1,5 раза. Это связано с ростом гонораров артистов, высоким спросом, а также увеличением расходов на организацию.