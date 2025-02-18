В России цены на прием врача узкого профиля подорожали на 17 процентов

По данным аналитиков, средняя стоимость первого приема у этих врачей в 2024 году по стране выросла с 1 111 до 1 298 рублей. При этом самое заметное повышение зафиксировали в Республике Алтай, Ульяновской и Челябинской областях. Там показатель увеличился более чем в 1,5 раза.