В России цены на прием врача узкого профиля подорожали на 17 процентов

По данным аналитиков, средняя стоимость первого приема у этих врачей в 2024 году по стране выросла с 1 111 до 1 298 рублей. При этом самое заметное повышение зафиксировали в Республике Алтай, Ульяновской и Челябинской областях. Там показатель увеличился более чем в 1,5 раза.
Кроме того, заметно подорожали лечебный массаж и гастроскопия. Они выросли в цене на 13 и 11 процентов соответственно.
Меньше всего подорожали магнитно-резонансная и компьютерная томография. По словам аналитиков, это связано это с уменьшением числа пациентов с ковидом.
В прошлом году подорожали не только медицинские услуги. Например, в 2024 году стоимость билетов на фестивали в России увеличилась более чем в 1,5 раза. Это связано с ростом гонораров артистов, высоким спросом, а также увеличением расходов на организацию.