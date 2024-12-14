В России будут видны три из четырех затмений 2025 года

«Главными астрономическими событиями 2025 года будут затмения: два частных затмения Солнца и два полных затмения Луны. Три из них можно будет наблюдать из разных регионов России. Однако области видимости этих затмений, особенно лунных, охватят лишь небольшую часть территории нашей страны», — сказали ТАСС в планетарии.
Среди доступных для наблюдения из РФ — два полных затмения Луны (14 марта и 7 сентября) и одно частное затмение Солнца (29 марта). Второе затмение светила (21 сентября) россияне увидеть не смогут.
Полные затмения Луны
Весеннее затмение Луны, ожидаемое 14 марта, продлится с 06:57 мск до 13:00 мск. Длительность полной фазы превысит 1 час. Максимум затмения (1,183) наступит в 09:59 мск. Все фазы затмения можно будет увидеть в Северной и Южной Америке, Западной Европе, Западной Африке и в акватории Тихого океана.
«На территории России можно будет увидеть только завершающие полутеневые фазы затмения на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области», — уточнили астрономы.
7 сентября Луна полностью скроется в тени Земли почти на 1,5 часа. Затмение начнется в 18:28 мск и продлится до 23:55 мск. Максимальная фаза составит 1,368 и прогнозируется в 21:12 мск. Все фазы затмения будут видны не только в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.
«Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны — большая часть жителей России и СНГ сможет увидеть все фазы затмения», — сказали в планетарии.
Частные солнечные затмения
Весной 2025 года жители Земли также станут свидетелями частного затмения Солнца. Оно произойдет 29 марта и продлится с 11:51 мск до 15:44 мск. Максимальная фаза (0,936) будет видна на восходе Солнца в акватории Гудзонова залива.
«Наибольшая фаза затмения, видимая на материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. На российской станции “Баренцбург” (архипелаг Шпицберген) фаза затмения 0,62 наступит в 14:37 мск. [Отдельные] фазы этого затмения будут наблюдаться на европейской территории нашей страны, а также в Западной Сибири. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», — уточнили в пресс-службе Московского планетария.
Последним в череде затмений следующего года станет частное солнечное затмение 21 сентября. Оно продлится с 20:30 мск до 00:54 мск. Максимальная фаза (0,854) наступит в 22:42 мск. Событие доступно для наблюдений на территории Антарктиды, на юге Австралии, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. «Максимально закрытое Солнце увидят в Новой Зеландии, на некоторых островах тихоокеанского региона и в Антарктиде», также сообщили астрономы.
Главные звездопады 2025 года
Лучшими для наблюдений в следующем году станут крупные метеорные потоки Квадрантиды (3 января), Ориониды (21 октября) и Леониды (17 ноября). Область вылета «падающих звезд» (радиант) во время пиковой активности этих потоков будет достаточно высоко над горизонтом, а сами звездопады не совпадут с полнолунием, которое ухудшает видимость метеоров на ночном небе.
Самая большая полная Луна года, которую называют суперлунием, будет наблюдаться 5 ноября. В такие моменты спутник Земли в полной фазе проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты (перигей), из-за чего лунный диск визуально кажется больше, чем в момент прохождения ею самой дальней от нашей планеты точки (апогей). Разница между полнолунием и прохождением Луны перигея 5 ноября 2025 года составит 9 часов 10 минут.
Невидимые кольца Сатурна
Кольца Сатурна в 2025 году на время станут практически невидимыми для жителей Земли, так как наша планета окажется вблизи их плоскости.
«Момент прохождения Земли через плоскость колец Сатурна придется на [период] его соединения с Солнцем (12 марта), когда сама планета не будет видна на небе. Однако кольцо будет практически незаметным в течение некоторого времени до и после прохождения соединения. Можно будет наблюдать лишь тонкую полоску вдоль экватора Сатурна», — уточнили астрономы.
Сатурн в следующем году также пройдет через серию покрытий Луной. Лучше всего он будет виден в сентябре, поднимаясь высоко над горизонтом.