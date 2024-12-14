В России будут видны три из четырех затмений 2025 года

«Момент прохождения Земли через плоскость колец Сатурна придется на [период] его соединения с Солнцем (12 марта), когда сама планета не будет видна на небе. Однако кольцо будет практически незаметным в течение некоторого времени до и после прохождения соединения. Можно будет наблюдать лишь тонкую полоску вдоль экватора Сатурна», — уточнили астрономы.