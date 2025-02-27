В России будут ужесточены требования подготовки к отопительному сезону

Также с 1 марта 2025 года начнут действовать изменения в порядке взимания платы за отопление. Соответствующие поправки были внесены постановлением правительства в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно закону те регионы, где тепло оплачивается по факту, потеряют право перехода на платежи равными частями в течение всех 12 месяцев года. Регионы, в которых эта схема уже действует, смогут самостоятельно выбрать, остаться на ней или начать оплачивать отопление по факту.