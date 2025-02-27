В России будут ужесточены требования подготовки к отопительному сезону

С 1 марта у правительства появится возможность устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей и оценивать готовность теплоснабжающих организаций, в комментарии «РИА Новости» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Помимо этого, правительство сможет уточнять полномочия муниципалитетов по вопросу обеспечения готовности к отопительному периоду. По мнению Колунова, это будет способствовать повышению качества услуг ЖКХ и предотвращению аварийных ситуаций.
8 августа 2024 года Владимир Путин подписал соответствующий закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Закон также вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.
Также с 1 марта 2025 года начнут действовать изменения в порядке взимания платы за отопление. Соответствующие поправки были внесены постановлением правительства в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно закону те регионы, где тепло оплачивается по факту, потеряют право перехода на платежи равными частями в течение всех 12 месяцев года. Регионы, в которых эта схема уже действует, смогут самостоятельно выбрать, остаться на ней или начать оплачивать отопление по факту.
Эксперты отмечают, что нововведение никак не повлияет на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Новые тарифы рассчитываются, обосновываются и утверждаются органами власти. И от новых тарифов уже зависит размер платежей, которые обязаны вносить собственники. Изменения никак не меняют эту систему.
До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что от оплаты дополнительных услуг в счетах по ЖКХ можно отказаться. Среди них — радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие функции, не относящиеся к обязательному перечню.