В России будут по-новому выбрасывать мусорные отходы

В России начнут по-новому обращаться с мусором. Правительство опубликовало новые правила обращения с ТКО. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года, пишет «Лента.ру».
Так, к 2030 году российские регионы обязаны повсеместно поставить разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. Оранжевые будут использоваться для пластика, зеленые — для стекла, коричневые — для пищевых отходов, серые — для несортированных отходов, синие — для групп однородных отходов.
Ужесточаются условия для региональных операторов: вводится их ответственность за нарушения периодичности вывоза мусора. Операторов теперь могут лишить статуса, например, за нарушение соглашения с регионом пять и более раз в течение календарного года.
Кроме того, документ вводит понятие «место сбора вторичных ресурсов» и фандоматов. Туда можно будет отнести перерабатываемые отходы — металл, пластик и стекло. Для крупногабаритных отходов также будут выделены специальные точки.
До конца 2025 года будет разработано еще 14 нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами.