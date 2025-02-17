В России будущим мамам хотят сделать бесплатный проезд в транспорте

«В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки», — говорится его обращения к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой, доступной RT.
Депутат отметил, что в разных регионах появляются новые инициативы, направленные на расширение социальной поддержки для молодых матерей. Например, губернатор Кировской области Александр Соколов предложил дать беременным женщинам право бесплатно передвигаться на общественном транспорте.
По мнению Милонова, реализация этой идеи значительно упростит жизнь будущих мам. «Прошу Вас оценить возможность внедрения практики наделения вставших на учёт по беременности женщин по всей России правом бесплатного проезда на общественном транспорте», — заключил депутат в своем обращении.
Ранее сообщалось, какие меры принимаются в регионах страны для поддержки беременных.