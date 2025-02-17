В России будущим мамам хотят сделать бесплатный проезд в транспорте

По мнению Милонова, реализация этой идеи значительно упростит жизнь будущих мам. «Прошу Вас оценить возможность внедрения практики наделения вставших на учёт по беременности женщин по всей России правом бесплатного проезда на общественном транспорте», — заключил депутат в своем обращении.