В России будет создан цифровой профиль для иностранных студентов

«Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов, совместно с Минцифры создадим единый цифровой профиль иностранного студента», — отметил министр на пленарном заседании, посвященном международному позиционированию российского образования.
Фальков уточнил, что новая платформа будет включать данные об успеваемости иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. «Она (платформа — ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами», — добавил он.
На текущий момент, согласно данным министерства, в российских высших учебных заведениях обучается более 395 тысяч иностранных студентов. Указ президента РФ Владимира Путина предполагает, что к 2030 году это число должно возрасти до 500 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что у каждого россиянина появится цифровой медицинский двойник.