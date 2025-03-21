Популярные темы
Общество
Объясняем
История
Культура
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России будет создан цифровой профиль для иностранных студентов

Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало разработку единого цифрового профиля для иностранных студентов, который будет содержать полную информацию о студентах, обучающихся в стране. Об этом сообщил министр Валерий Фальков.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

«Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов, совместно с Минцифры создадим единый цифровой профиль иностранного студента», — отметил министр на пленарном заседании, посвященном международному позиционированию российского образования.

Фальков уточнил, что новая платформа будет включать данные об успеваемости иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. «Она (платформа — ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами», — добавил он.

На текущий момент, согласно данным министерства, в российских высших учебных заведениях обучается более 395 тысяч иностранных студентов. Указ президента РФ Владимира Путина предполагает, что к 2030 году это число должно возрасти до 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что у каждого россиянина появится цифровой медицинский двойник.