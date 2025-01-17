В России более 50% опрошенных мужчин готовы заниматься «женскими» делами

Результаты опроса опубликовал «Сноб». В нем участвовали две тысячи совершеннолетних россиян. Опрос показал, что 64% мужчин постоянно занимаются домашними делами. Интересно, что среди женщин показатель составил лишь 56%.
Также аналитики рассказали, что 71% россиянок своей главной задачей считает создание уюта в доме. Для 28% женщин важна прежде всего стирка и глажка одежды. Еще 15% на первое место ставят уборку, 14% — готовку. При этом 54% мужчин считают, что женщины прежде всего должны отвечать за уют, 35% ждут от прекрасного пола готовку и чистоту.
Своими главными обязанностями мужчины считают тяжелый физический труд (74%), ремонт (67%) и заботу о машине (34%). Женщины согласны с этим, а вот финансы часто становятся проблемным вопросом — представители обоих полов считают это своей обязанностью.
Примечательно, что большинство опрошенных мужчин не против помогать своим спутницам в их делах. Так, 56% представителей сильного пола уверены, что справятся с любой бытовой задачей. Охотнее всего они соглашаются на поход по магазинам (59%), готовку (53%) и уборку (39%). Категорически отказываются от «женских» обязанностей 5% мужчин.
«Мужскую» работу на себя готовы взять 16% женщин. 57% могут помочь при необходимости. Например, с покупкой бытовой техники (44%), решением финансовых вопросов (30%) и обслуживанием авто (26%). Еще 26% респонденток не хотят вмешиваться в дела возлюбленных.
53% опрошенных женщин заявили, что уборка и готовка требуют не меньше сил, чем работа в офисе. Они считают, что за домашние дела им должны доплачивать. Однако мужчины обычно с ними не соглашаются (52%). Эту идею поддержали лишь 26%.
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