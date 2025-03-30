В России 30 марта отмечают День бездомного человека

Ежегодно 30 марта в России проводится День бездомного человека. Несмотря на то, что первое посвященное этой проблеме мероприятие состоялось еще в 2017 году, постоянная дата закрепилась за ним лишь в 2021-м. Цель акции — привлечь внимание российского общества к проблемам тех, кто оказался без крыши над головой, и стимулировать граждан помочь им.
Бездомность — одна из главных проблем человечества. По подсчетам за 2005 год, количество лиц, оставшихся без крова, достигало 100 миллионов человек. Некоторые эксперты полагают, что 20 лет спустя это число выросло, поскольку за это время в мире стало еще больше беженцев, а проблема стигматизации лиц, страдающих от алкоголизма и наркомании, не решена.
Что касается России, то, по данным «Ночлежки», в нашей стране живет около 2 миллионов бездомных, на Москву приходится 235 тысяч человек. К самым распространенным причинам этой проблемы принято относить конфликты в семье и мошеннические схемы с недвижимостью.
Список тех, кто принимает участие в акциях 30 марта, открытый — к ним может присоединиться любой желающий. Как правило, на постоянной основе участвуют СМИ, благотворительные НКО и религиозные организации.
В 2025 году в канун 30 марта четыре крупных российских музея объединились, чтобы рассказать о «скитавшихся» экспонатах — тех, что были выкинуты или забыты. Помимо этого, в столице на постоянной основе курирует «Социальный патруль» — мобильные бригады, которые реагируют на обращения относительно бездомных людей. Патруль может сопроводить их в ближайшие отделения Центра социальной адаптации и оказать медицинскую или иную помощь.
Как правило, во всех российских городах функционируют свои благотворительные НКО, куда можно обратиться, если вы увидели, что человеку нужна помощь. Центры указывают свои номера телефонов и адреса, по которым с ними можно связаться, на своих сайтах. Помощь оказывается на бесплатной основе.