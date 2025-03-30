В России 30 марта отмечают День бездомного человека

Бездомность — одна из главных проблем человечества. По подсчетам за 2005 год, количество лиц, оставшихся без крова, достигало 100 миллионов человек. Некоторые эксперты полагают, что 20 лет спустя это число выросло, поскольку за это время в мире стало еще больше беженцев, а проблема стигматизации лиц, страдающих от алкоголизма и наркомании, не решена.