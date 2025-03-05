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В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно ухаживать за тюльпанами

В преддверии Международного женского дня специалисты красноярского ведомства дали рекомендации по выбору и хранению тюльпанов.

Источник: Legion-Media

При выборе тюльпанов отдавайте предпочтение бутонам с полураскрытыми лепестками. Они должны быть эластичными: если осторожно отогнуть лепесток, он должен легко возвращаться в исходное положение.

Обратите внимание на состояние стеблей — они не должны быть пересушенными, а листья должны быть зелеными, без желтизны.

После покупки дайте цветам акклиматизироваться в прохладном помещении, прежде чем заносить их в дом. Не оставляйте тюльпаны без воды на длительное время.

Выбирайте вазу с широким горлышком. Перед тем как поставить цветы в воду, подрежьте стебли. Для толстых мягких стеблей рекомендуется делать длинный косой срез: чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез.

Удалите все нижние листья — как подсохшие, так и свежие, поскольку они могут привести к гниению в воде.

Размещайте цветы вдали от отопительных приборов. Ежедневно меняйте воду на свежую и протирайте вазу изнутри для предотвращения размножения бактерий.