В Роспотребнадзоре оценили риски распространения вируса из Индии в России

Вирус передается через укусы москитов-флеботоминов. Он был назван в честь деревни в индийском штате Махараштра — там в 1965 году его выявили 1965 году. Среди симптомов — лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, в тяжелых случаях возможен летальный исход. Лекарств или вакцины от этого вируса нет, лечение в первую очередь представляет собой поддерживающую терапию для облегчения симптомов и предотвращения осложнений.