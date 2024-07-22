В Роспотребнадзоре оценили риски распространения вируса из Индии в России

Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что в стране не обитают переносящие этот вирус насекомые.
Кроме того, в пунктах пропуска через границу работает АИС «Периметр» — система позволяет провести анализ эпидемических рисков и выявить «граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».
В Роспотребнадзоре напомнили, что в Индии зафиксировали 50 случаев заражения вирусом Чандипура, 16 человек умерли в западном индийском штате Гуджарат.
Вирус передается через укусы москитов-флеботоминов. Он был назван в честь деревни в индийском штате Махараштра — там в 1965 году его выявили 1965 году. Среди симптомов — лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, в тяжелых случаях возможен летальный исход. Лекарств или вакцины от этого вируса нет, лечение в первую очередь представляет собой поддерживающую терапию для облегчения симптомов и предотвращения осложнений.
В Роспотребнадзоре посоветовали «принимать меры предосторожности против укусов комаров», а также следить за здоровьем, в особенности в регионах, где вирус распространен.
Ранее в июле в США зафиксировали случай заболевания чумой у жителя округа Пуэбло. Среди симптомов заболевания — внезапное повышение температуры, озноб, сильная головная боль, боли в мышцах, тошнота, рвота и недомогание. Кроме того, у заболевших увеличиваются лимфатические узлы. Недуг лечится антибиотиками. Чтобы не допустить серьезных осложнений и смерти, медицинская помощь должна быть оказана своевременно.