В Роспотребнадзоре объяснили пользу супов в зависимости от рецепта

Как отметили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, прежде всего суп представляет собой бульон. Он может быть мясным, рыбным, грибным или овощным. У каждого есть свои плюсы, но важно, чтобы бульон был не жирным. Все витамины, макро- и микроэлементы, получаемые при варке мяса и овощей, остаются в жидкости. В связи с этим бульон не только способствует нормализации водно-солевого баланса, но и дает организму питательные вещества. В холодное время года такие блюда помогают согреться, повысить тонус и улучшить самочувствие.