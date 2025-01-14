В Роспотребнадзоре объяснили пользу супов в зависимости от рецепта

Как отметили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, прежде всего суп представляет собой бульон. Он может быть мясным, рыбным, грибным или овощным. У каждого есть свои плюсы, но важно, чтобы бульон был не жирным. Все витамины, макро- и микроэлементы, получаемые при варке мяса и овощей, остаются в жидкости. В связи с этим бульон не только способствует нормализации водно-солевого баланса, но и дает организму питательные вещества. В холодное время года такие блюда помогают согреться, повысить тонус и улучшить самочувствие.
Каким именно спектром «полезностей» будет обладать суп, зависит от ингредиентов. Обычно во всех первых блюдах есть витамины группы В, А и Е, а также магний, фосфор, калий, железо, цинк, йод и кальций. Стандартный набор необходимых организму питательных веществ будет обеспечен в любом случае.
Польза первых блюд в зависимости от рецепта
Овощные супы. Они богаты клетчаткой, которая способствует хорошему пищеварению и помогает поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Также овощи — это забота о фигуре. Низкая калорийность супов на их основе плюс сытость, которую они дают, делает такие блюда приоритетными для людей, желающих похудеть и снизить уровень холестерина.
Также овощные супы дают огромный простор для творчества на кухне. Яркая тыква, например, добавит позитива и пополнит запасы витаминов А, С и бета-каротина — предшественник витамина А обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. В томатном супе содержится антиоксидант ликопин. Он снижает риск онкологических заболеваний, может опускать артериальное давление. При этом при тепловой обработке томатов объем получаемого из них ликопина увеличивается. Если добавить в суп брокколи, то, кроме запасов витаминов и минералов (С, К, фолиевая кислота, кальций, калий, магний, медь и фосфор), организм получит порцию сульфорафана. Это органическое соединение растительного происхождения обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. Чтобы сохранить максимум полезных свойств каждого овоща, следует варить их не более 15 минут, отметили в ведомстве.
Грибные супы. Их особенный аромат и вкус усиливает секреторную функцию пищеварительной системы. Грибы имеют уникальный состав аминокислот, они богаты фосфором, калием, магнием, железом, натрием, кальцием и хлором. Вместе с тем в продукте есть хитин, целлюлоза и лигнин. В связи с этим грибы непросто усваиваются. Нужно стараться не переборщить с такими супами, а детям и пожилым людям стоит и вовсе избегать этого сложного для организма первого блюда.
Рыбные супы. Они дают организму белковый заряд и порции фосфора, магния, йода, фтора, кальция, цинка, натрия, витаминов группы В, Е, С, РР и Н, а также полезных жирных кислот. Здесь важен прежде всего выбор главного ингредиента — рыбы. Она должна быть свежей и выращенной либо в экологически чистых природных условиях, либо в проверенных искусственных водоемах. Из качественной рыбы получится блюдо, которое хорошо повлияет на работу щитовидной железы, здоровье костей, суставов, сосудов, нервной системы, а также волос, ногтей и зубов.
Мясные супы. Они содержат, в первую очередь, белок. Чтобы такой суп получился полезным, нужно отказаться от жирных сортов и от бульона на костях. Первое блюдо из говядины или курицы поможет поддержать здоровье сердца и сосудов, иммунной системы, ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.
Если есть желание повысить калорийность и сытность, можно добавить крупы, бобовые или макароны изделия. Перед подачей в суп можно покрошить зелень — она освежит блюдо и даст организму порцию витамина С.
Если хочется еще больше белка, сварите молочный суп. Для слизистой желудка он тоже полезен.
В ведомстве отметили, что пациентам с заболеваниями ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, повышенная кислотность желудка, воспалительные заболевания органов пищеварения и др.), а также соблюдающим специальную диету, нужно во время готовки супов учитывать индивидуальные особенности своего здоровья.
Напомним, первые блюда могут хорошо согревать зимой. Ранее в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу рассказали, какие супы лучше всего справляются с этой задачей.