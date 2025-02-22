В Роспотребнадзоре объяснили, как нужно питаться в зависимости от профессии

Алия Усеева, гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, что к ней каждый день приходят пациенты с гастритом, изжогой и болью в животе. Все они много работают и полноценное питание заменяют перекусами на бегу. Однако даже при самом насыщенном графике можно организовать питание так, чтобы поддерживать здоровье.
Для офисных работников
Врач отметила, что офисные менеджеры проводят день за компьютером. На завтрак у них зачастую только кофе с булочкой, на обед — пицца с коллегами, а ужин им чаще всего привозит служба доставки. При таком режиме может развиться гастрит.
Гастроэнтеролог отмечает, что завтрак должен быть питательным и насыщать энергией на несколько часов. Это может быть, например, овсянка с фруктами или омлет с овощами. На обед лучше выбрать белковые блюда: курицу на гриле или рыбу с овощами. Перекусы из сладостей надо заменить на орехи, йогурт или сухофрукты.
«Даже в офисе можно питаться правильно, стоит лишь начать немного планировать меню», — отметила врач.
Для профессий «на ногах»
Если сотрудник весь день проводит в движении и не может полноценно поесть, он постоянно чувствует голод, а вечером переедает. В этом случае часто возникают тяжесть и боли в животе.
Таким работникам нужно брать с собой перекусы в контейнерах — бутерброды с цельнозерновым хлебом и курицей, овощные салаты, орехи и бананы. На завтрак врач советует готовить смузи из йогурта и фруктов.
Такое питание поможет справиться с голодом и нормализовать пищеварение.
Для водителей и курьеров
Они проводят за рулем по 10−12 часов, питаясь в придорожных кафе. Итог — лишний вес и постоянная изжога. В таких случаях Алия Усеева советует часть пищи готовить заранее и брать с собой в дорогу. Например, запеченное мясо, овощные салаты, цельнозерновые хлебцы. Вместо газировки и энергетиков врач рекомендует пить больше воды. Благодаря таким изменениям человек уже очень скоро начнет чувствовать себя лучше.
Главные правила для всех
1. Не пропускайте завтрак
Врач отмечает, что это самый важный прием пищи, который запускает обмен веществ. Он должен быть питательным. Например, приготовьте овсянку, яйца. Завтрак можно дополнить цельнозерновым хлебом.
2. Ешьте регулярно
Легкие перекусы каждые три-четыре часа избавляют от переедания и проблем с желудком.
3. Реже выбирайте фастфуд
Гастроэнтеролог подчеркнула, что это не только вредные калории, но и риск гастрита и ожирения.
4. Пейте воду
Врач советует забыть про литры кофе и отдать предпочтение чистой воде.
Эксперт отмечает, что найти время на правильное питание можно всегда. Причем это не так сложно, как кажется.
«Пусть ваша продуктивность и энергия зависят не от кофеина, а от качественной пищи. Помните, что забота о себе — ваша сила, а не слабость», — добавила Алия Усеева.
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