В Роспотребнадзоре объяснили, как нужно питаться в зависимости от профессии

Алия Усеева, гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, что к ней каждый день приходят пациенты с гастритом, изжогой и болью в животе. Все они много работают и полноценное питание заменяют перекусами на бегу. Однако даже при самом насыщенном графике можно организовать питание так, чтобы поддерживать здоровье.