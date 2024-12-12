В Роспотребнадзоре назвали риск перехода гриппа птиц на людей высоким

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала риск перехода гриппа птиц на людей высоким, пишет «РИА Новости». Ситуацию она оценила на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов», — цитирует агентство Анну Попову.
Глава ведомства призвала предупредить ситуацию с переходом гриппа птиц на людей.
Птичий грипп — высокопатогенное вирусное заболевание, впервые выявленное в Китае в 1996 году на гусиной ферме. С тех пор вирус H5N1 стал причиной серьезных вспышек среди домашних и диких птиц по всему миру. С октября 2021 года он привел к падежу более 280 млн птиц и вызвал гибель диких животных, в особенности морских, а также коснулся популяций млекопитающих в Южной Америке. Так, в Чили и Перу погибли свыше 20 тыс. морских львов, а в Аргентине — почти все поколение детенышей южного морского слона.
Заболевание потенциально опасно для людей. Вирус способен передаваться через фекалии, кровь и слюну заболевших птиц. Одна птица может заразить до 100 человек.
В ноябре в Канаде гриппом птиц заболел подросток, на тот момент он находился в критическом состоянии. Первые симптомы у него появились 2 ноября. 8 ноября его госпитализировали с конъюнктивитом, жаром и кашлем. На 13 ноября подросток лежал в больнице с острым респираторным дистресс-синдромом.