В Роспотребнадзоре назвали риск перехода гриппа птиц на людей высоким

Птичий грипп — высокопатогенное вирусное заболевание, впервые выявленное в Китае в 1996 году на гусиной ферме. С тех пор вирус H5N1 стал причиной серьезных вспышек среди домашних и диких птиц по всему миру. С октября 2021 года он привел к падежу более 280 млн птиц и вызвал гибель диких животных, в особенности морских, а также коснулся популяций млекопитающих в Южной Америке. Так, в Чили и Перу погибли свыше 20 тыс. морских львов, а в Аргентине — почти все поколение детенышей южного морского слона.