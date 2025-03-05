В Роспотребнадзоре назвали основные причины появления лишнего веса

Ожирение ухудшает качество жизни и состояние здоровья. Также борьба с этим заболеванием требует значительных экономических затрат. Ожирение уменьшает продолжительность жизни: на 3−5 лет при небольшом избытке массы, до 15 лет — при выраженном ожирении. При этом у женщин заболеваемость выше. Это связано с конституциональными особенностями (в их организме жира больше, чем у мужчин) и нестабильным гормональным фоном (беременности, роды, менопауза).