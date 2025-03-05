В Роспотребнадзоре назвали основные причины появления лишнего веса

Генетика
Как сообщает Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу, нужно учитывать генетическую составляющую. Это показывают наблюдения за ожирением в семьях. Исследования также указывают на сильную корреляцию массы тела и ожирения между однояйцевыми близнецами.
Проблемы с бурым жиром
Некоторые люди едят заметно больше остальных, не набирая вес, хотя при этом их не отличает большая активность. Одна из гипотез показывает, что это возможно благодаря бурому жиру — пигментированной цитохромом жировой ткани. Она встречается также у грызунов, зимующих животных и других млекопитающих.
Эксперты отметили, что бурая жировая ткань не развивается после рождения и встречается только в определенных областях тела. Бурый жир можно назвать мини-печью, которая сжигает калории либо для выработки тепла, либо для сохранения баланса поступающей и выводимой энергии.
В соответствии с теорией, по которой избыток жира возникает из-за проблем с обменом веществ, было высказано предположение, что дефект функции бурой жировой ткани может быть причиной ожирения (по крайней мере, у экспериментальных животных). Мыши прибавляют в весе, когда из-за генетического дефекта их бурая жировая ткань не функционирует.
Липопротеинлипаза
Исследователи предполагают, что активность липопротеинлипазы (ЛПЛ) в жировой ткани может усиливать чувство голода. ЛПЛ — это фермент, контролирующий концентрацию триглицеридов в жировых клетках. Повышенная активность ЛПЛ предшествует развитию гиперфагии, то есть повышенного аппетита.
Последствия ожирения
Ожирение ухудшает качество жизни и состояние здоровья. Также борьба с этим заболеванием требует значительных экономических затрат. Ожирение уменьшает продолжительность жизни: на 3−5 лет при небольшом избытке массы, до 15 лет — при выраженном ожирении. При этом у женщин заболеваемость выше. Это связано с конституциональными особенностями (в их организме жира больше, чем у мужчин) и нестабильным гормональным фоном (беременности, роды, менопауза).
Локализация и распределение жира — важный фактор, определяющий риск для здоровья. Его скопление преимущественно в области живота (по типу «яблоко») связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Большая величина отношения окружности талии к окружности бедер (более 1 для мужчин и 0,85 для женщин) является клиническим методом, выявляющим пациентов с абдоминальным (в области живота) ожирением. Риск метаболических осложнений повышается у женщин с окружностью талии более 80 см и мужчин более 102 см», — добавили в ведомстве.
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