В Роспотребнадзоре дали советы по выбору елочных игрушек и гирлянд

«Независимо от того, совершаете вы покупку онлайн или в магазине, убедитесь, что у вас есть подробная информация о товаре: название, адрес производителя, основные потребительские свойства и инструкции по безопасному использованию. Маркировка должна быть на русском языке, понятной и легко читаемой», — говорится в сообщении.

Перед покупкой внимательно осмотрите елочную игрушку. Например, острые края стеклянных украшений должны быть защищены колпачками. Также не стоит забывать, что игрушки из стекла могут представлять опасность для детей. Они могут разбиться и поранить ребенка. Небольшие игрушки, состоящие из мелких деталей, также могут быть опасны — дети могут проглотить, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Пластиковые или деревянные игрушки могут быть более долговечным в отличие от классических стеклянных шаров. Игрушки не должны иметь неприятного запаха, на рисунке не должно быть дефектов, подтеков, воздушных пузырьков, смещений относительно рельефа и контура. Также особое внимание стоит обратить на материал, из которого сделаны елочные игрушки. Некачественные материалы могут содержать опасные химические вещества. Обращайте внимание на сертификаты безопасности материалов игрушек», — сказали в ведомстве.

Если выбирать елочную гирлянду, то в целях безопасности лучше приобретать изделие мощностью не более 50 Вт. Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия. Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блок управления и вилки. Материал изоляции проводов должен быть плотным, но эластичным.

«Вы имеете право проверить состояние гирлянды и игрушек непосредственно в магазине. По просьбе покупателя продавец должен показать документ, подтверждающий качество и безопасность», — добавили в Роспотребнадзоре.

17 декабря Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря. Так она не осыплется до окончания новогодних праздников. Как отмечается, дерево должно быть с ровным толстым стволом без трещин, в обратном случае оно не будет долго стоять. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета.