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В Рособрнадзоре озвучили итоги тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что только 7% детей мигрантов, подавших заявления о приеме в образовательные учреждения, успешно сдали тестирование по русскому языку. Об этом стало известно в рамках обсуждения результатов мониторинга, который ведется ежемесячно.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Рособрнадзор осуществляет ежемесячный мониторинг результатов тестирования. За период с 1 апреля по 25 мая 3677 иностранных граждан подали заявления о приеме в образовательные организации, из них фактически участвовали в тестировании 509 человек», — рассказал Музаев.

Согласно его данным, 55% участников справились с заданиями тестирования, что составляет около 270 человек. Остальным 45% предоставлено право пересдать экзамен через три месяца.

«Оба требования — корректно подать документы и успешно сдать экзамен — выполнили меньше 10% участников экзамена», — отметил глава Рособрнадзора. Он напомнил, что обучение в российских школах доступно только тем детям, которые успешно сдают тест на знание русского языка.

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы было введено в России с 1 апреля. По последним данным, в стране проживает почти 640 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов, из них более 80 тысяч — в Москве.

Ранее депутаты Государственной думы выступили с инициативой введения ежегодного медицинского освидетельствования для мигрантов, проживающих в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство. Законопроект предусматривает регулярные проверки на употребление наркотических веществ и наличие инфекционных заболеваний.