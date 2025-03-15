В Рособрнадзоре объяснили определение минимума для тестирования по русскому

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три балла по прохождению тестирования по русскому языку детьми мигрантов для их приема в школы можно будет сравнить с оценкой «три» по всем известной пятибалльной шкале оценивания. Это разъяснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.