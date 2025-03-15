В Рособрнадзоре объяснили определение минимума для тестирования по русскому

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три балла по прохождению тестирования по русскому языку детьми мигрантов для их приема в школы можно будет сравнить с оценкой «три» по всем известной пятибалльной шкале оценивания. Это разъяснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, — три балла, что подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения России. Этот показатель можно будет сравнить с уверенной тройкой по понятной всем пятибалльной шкале», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Минпросвещения России утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов. В нем устанавливаются два уровня знания русского языка: достаточный для освоения образовательных программ и недостаточный для их освоения.
Приказы Минпросвещения и Рособрнадзора, касающиеся тестирования, вступают в силу с 1 апреля — со вступлением в силу закона, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Само тестирование также начнут проводить с 1 апреля.