В Рособрнадзоре готовы обсудить введение «интегральной оценки» в школах

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ «интегральную оценку» знаний, которая учитывает знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником в учебной четверти или полугодии в ходе изучения соответствующего предмета. Он должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ, указывал он.