В Рособрнадзоре готовы обсудить введение «интегральной оценки» в школах

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников школ «интегральную оценку» знаний, которая учитывает знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником в учебной четверти или полугодии в ходе изучения соответствующего предмета. Он должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ, указывал он.
«Вопросы приема на обучение в вузы находятся в ведении Минобрнауки России, получения школьных аттестатов — Минпросвещения России. Мы готовы к обсуждению», — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в ведомстве напомнили, что по утвержденному Минпросвещения порядком выдачи аттестатов итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых отметок выпускника за каждый год обучения по образовательной программе.
Ранее в разговоре с ТАСС научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки (1996−2004), экс-руководитель Рособрнадзора (2004−2008) Виктор Болотов отмечал, что появление среднего балла или введение «интегральной оценки» для выпускников школ не повысит мотивацию студентов: опыт Советского Союза показал, что учет среднего балла аттестата при поступлении в университеты повышал только сам средний балл, а не качество преподавания в школах.