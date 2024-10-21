За объектами следят «для оценки влияния на российские аппараты», отметили в госкорпорации. По данным специалистов, они образовались 19 октября, их параметры уточняют. Спутник Intelsat-33e был запущен в космос 25 августа 2016 года ракетой Ariane-5 из Гвианского космического центра. С его помощью предоставляли телекоммуникационные услуги в Европе, Африке, Среднем Востоке, Азии и Австралии. Спутник принадлежит компании Intelsat, ее штаб-квартира находится в Люксембурге. Предварительный анализ показал, что самыми близкими к Intelsat-33e космическими аппаратами оказались спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6», и «Электро-Л». В августе 2020 года российский космонавт Иван Вагнер опубликовал видео, на котором успел заснять пролет на одинаковом расстоянии друг от друга пяти неопознанных объектов. Эксперты предположили, что это могли быть спутники компании SpaceX Илона Маска.