В Роскомнадзоре опровергли блокировку игры Minecraft в России

Роскомнадзор (РКН): кто это и чем занимается?

В зоне ответственности Роскомнадзора (РКН) находятся блокировка сайтов, распределение радиочастот, регистрация СМИ и контроль за защитой персональных данных. Это главный регулятор цифрового и медийного пространства России. В статье разберем, чем занимается эта организация и почему она так важна для каждого пользователя интернета и телефона.