Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскомнадзоре опровергли блокировку игры Minecraft в России

В РКН высказались про блокировку игры Minecraft.

Роскомнадзор (РКН) не вводил и не пока планирует вводить блокировку компьютерной игры Minecraft на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на фоне сообщений в соцсетях и ряде анонимных telegram-каналов о якобы уже состоявшейся блокировке игры.

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Информацию об этом передает «Интерфакс».

Там же отметили, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке данной популярной игры. В «перечень запрещенных» Minecraft не вносили.

Minecraft — одна из самых популярных игр в мире. Ее разработал шведский программист Маркус Перссон, а выпустила студия Mojang AB. Стабильная версия для Windows, Linux и macOS вышла в 2011 году. По открытым данным, ежемесячная аудитория игры превышает 170 млн активных пользователей по всему миру.

Ранее РКН на территории России ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox. Там отметили, что такое решение было принято из-за размещения там материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Узнать больше по теме
Роскомнадзор (РКН): кто это и чем занимается?
В зоне ответственности Роскомнадзора (РКН) находятся блокировка сайтов, распределение радиочастот, регистрация СМИ и контроль за защитой персональных данных. Это главный регулятор цифрового и медийного пространства России. В статье разберем, чем занимается эта организация и почему она так важна для каждого пользователя интернета и телефона.
Читать дальше