В Роскачестве рассказали правду и мифы об энергетиках

Энергетик — напиток со спорной репутацией. Споры вокруг него ходят уже несколько лет. Одни говорят, что подобное питье не несет за собой никаких негативных последствий для здоровья, в то время как другие уверены, что употребление таких напитков может привести даже к смерти.
Почему энергетики бодрят
Энергетик представляет собой безалкогольный напиток, который может быть как газированным, так и нет. Он содержит кофеин и/или прочие тонизирующие компоненты. Благодаря им повышается продуктивность и концентрация внимания.
В энергетик вводятся таурин и глюкуронолактон, витамины группы В, инозит и L-карнитин — компоненты, которые ускоряют метаболизм, что дает энергию. Считается, что большинство из перечисленных выше веществ также влияют на мозговую деятельность, но ждать серьезного стимулирующего эффекта от таурина, глюкуронолактона, витаминов группы В и так далее не стоит.
Специалисты Роскачества подчеркнули, что в ходе исследования энергетиков было доказано отсутствие в их составе экстрактов гуараны и женьшеня, хотя некоторые производители заявляют, что те присутствуют в напитках.
Также бытует мнение, что кофеин в энергетиках действует иначе, чем в кофе и чае, однако научных подтверждений этому нет.
Почему энергетик может привести к истощению
Когда кофеин попадает в организм, он как бы помогает человеку воспользоваться необходимыми для достижения цели ресурсами. После нескольких часов умственной или физической активности человек все равно устает, причем вне зависимости от того, пил он энергетик или нет.
Чем больше работает человек, тем больше он устает. Поэтому так важно отдыхать. А энергетик вместо сна для продления активности истощит организм. Поэтому тонизирующие напитки, в том числе и кофе с сахаром, нужно употреблять осознанно и в умеренных количествах.
Энергетик может принести вред в том случае, если пренебрегать рекомендациями производителя и употреблять напиток сверх нормы.
Передозировка кофеина может привести к перевозбуждению, учащенному сердцебиению, бессоннице и, как следствие, к нервному истощению. Регулярное употребление энергетика в больших количествах может привести к проблемам с сердцем и другим заболеваниям.
Опасным энергетик может стать тогда, когда его сочетают с алкоголем. Дело в том, что спиртное расслабляет, а тонизирующий напиток бодрит. Из-за этого человек может не чувствовать степень своего опьянения и выпить слишком много.
Почему энергетики запретили продавать детям
Детская норма кофеина значительно ниже взрослой.
В большинстве энергетиков уже содержится минимум четверть суточной нормы кофеина для взрослых — получается, что на ребенка этот напиток может воздействовать слишком сильно. К тому же у энергетиков приятные цвет и вкус, что способствует неумеренному потреблению.
Исследования показали, что ребенок весом 30 килограммов может употребить без вреда для здоровья 75 миллиграммов кофеина. При этом дети могут выпить в течение дня и другие напитки с кофеином, что приведет к сильному превышению допустимой суточной нормы вещества.
Согласно обзору имеющихся исследований, самыми частыми побочными эффектами от употребления энергетических напитков у детей и подростков стали нервозность, подавленное настроение, тахикардия, расстройство ЖКТ, боли в мышцах и др.
Рекомендации к употреблению
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, стоит следовать рекомендациям производителя по допустимому суточному потреблению напитка. Как правило, это не более одной банки в день.
Не рекомендуется употреблять энергетик с алкоголем. Также следует обращать внимание на наличие искусственных подсластителей, красителей и консервантов. Лучше выбирать состав с наименьшим количеством этих добавок.
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