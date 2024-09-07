В Роскачестве рассказали правду и мифы об энергетиках

Энергетик — напиток со спорной репутацией. Споры вокруг него ходят уже несколько лет. Одни говорят, что подобное питье не несет за собой никаких негативных последствий для здоровья, в то время как другие уверены, что употребление таких напитков может привести даже к смерти.