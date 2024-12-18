В Роскачестве рассказали, как выбрать красную рыбу

«Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, — это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклым. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна — что в упаковке окислился жир, значит, такую рыбу есть нельзя», — сообщили там.