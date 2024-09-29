В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошую тыкву и в чем ее польза

Как выбрать тыкву
Как объясняет «Роскачество», прежде всего нужно проследить, чтобы тыква была зрелой, то есть с плотной коркой. Не должно быть существенных повреждений, хвостик должен быть подсохшим. Размер и цвет тыквы на вкус не влияют, уточнили специалисты. При этом покупать половинки плода не стоит. Это может быть небезопасно.
Самые популярные виды тыквы
Крупноплодная
Они достигают больших размеров и могут весить до ста килограммов. Цвет варьируется от кремового до насыщенно-желтого или даже ярко-оранжевого. В этих плодах много сахаров и каротина, их можно запекать, делать из них овощное рагу. Именно этот сорт чаще всего используют как украшение на Хеллоуин.
В целом виде хранить такую тыкву можно несколько месяцев, и она не потеряет своих полезных свойств. А вот в разрезанном состоянии плод долго не пролежит. Большие тыквы, которые не получится использовать в течение недели, можно почистить и заморозить.
Твердокорая
Эта тыква тоже круглая, но не дает крупных плодов. Однако она быстро созревает и у нее самые вкусные семечки. Лучше всего из такой тыквы делать суп, поскольку ее мякоть жестковата. По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть — более волокнистая и рыхлая.
Мускатная
Это самая вкусная и сладкая из популярных сортов тыква. Ее отличает дынный аромат. Мякоть такого плода может содержать до 11,5% сахаров. В связи с этим из него хорошо делать десерты. Мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон. Плоды у мускатной тыквы могут быть разной формы, но самые популярные — сорта грушевидной формы («баттернат»), которые чаще всего встречаются в магазинах.
Эксперты отмечают, что некоторые плоды тыквы могут горчить. Это объясняется наличием в них кукурбитацина — соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных. Они могут скапливаться из-за чрезмерной жары и недостаточного полива.
Польза тыквы для организма
Врач-физиотерапевт, нутрициолог, консультант по питанию клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс» Татьяна Пономарева рассказала, что энергетическая ценность тыквы на 100 граммов сырого продукта составляет всего лишь 25−37 ккал, а полезных веществ в тыкве очень много. Так, она содержит витамины А, В, РР, Т, С, медь, железо, цинк. При похудении человек начинает получать их значительно меньше, поэтому тем, кто хочет снизить вес, нужно включить в рацион тыкву.
Важно, что полезные вещества плода сохраняются и после термической обработки. Вместе с тем калорийность тыквы после приготовления увеличивается примерно в два раза из-за наличия простых углеводов. Поэтому Татьяна Пономорева советует готовить тыкву так, чтобы она не становилась мягкой, а сохраняла легкий хруст.
Специалисты также отмечают, что в плоде много кальция, фосфора. Также в нем много пектина. В семенах тыквы содержится большое количество полезных жиров и легких растительных белков.
Для чего советуют есть тыкву
Тыкву полезно есть при малокровии и атеросклерозе. Это связано с высоким содержанием солей меди и железа.
Сырая тыква укрепляет сосуды и нормализует давление, поэтому ее нужно есть для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.
Продукт укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусными заболеваниями. Это объясняется наличием в ней витамина С. С помощью высокого содержания клетчатки тыква выводит из организма шлаки, токсины, снижает уровень холестерина.
Кроме того, тыква — отличное мочегонное и слабительное средство. Вареная и запеченная тыква активизирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость из организма. Благодаря этим свойствам тыква может бороться с отеками. Способность продукта избавлять от лишней воды (это связано с содержанием калия) делает его полезным и для худеющих, он позволит сбрасывать минимум один килограмм в месяц. Тыква еще и ускоряет метаболизм, что тоже делает ее хорошим помощником в борьбе с лишним весом.
Также плод обладает желчегонным действием, поэтому полезна для печени, желчного пузыря. Кроме того, продукт улучшает работу ЖКТ. Витамин Е в составе тыквы замедляет процессы старения в организме.
Бета-каротин, содержащийся в тыкве, полезен для глаз. Сок из свежей тыквы полезен для нормальной работы нервной системы, он действует как успокоительное.
Кроме того, мякоть сырой тыквы имеет противовоспалительное действие. В связи с этим она способствует заживлению ран и очищению кожи.
Что можно приготовить из тыквы
Полезнее всего запекать продукт в духовке со специями и оливковым маслом. Тыквенная каша же, наоборот, не самый здоровый вариант. В ней много простых углеводов. Даже если это блюдо из цельнозерновой крупы, худеющим не стоит есть ее больше 150 граммов в день. Полезнее всего есть тыкву в сыром виде. Ее мякоть можно натереть на мелкой терке и добавлять в салаты. Также продукт можно мариновать в лимонном соке и специях.
Как хранить тыкву
При температуре 6−8 градусов и относительной влажности 60−70% целый плод хранится от четырех месяцев до года и не теряет питательных свойств. Разрезанную тыкву нужно хранить в холодильнике, использовать ее рекомендуется в течение недели.
Семена тыквы помогают избавиться от синдрома беспокойных ног. Он проявляется как неприятные ощущения в них и желание двигать ими, чтобы снять дискомфорт.