В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошую тыкву и в чем ее польза

Кроме того, тыква — отличное мочегонное и слабительное средство. Вареная и запеченная тыква активизирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость из организма. Благодаря этим свойствам тыква может бороться с отеками. Способность продукта избавлять от лишней воды (это связано с содержанием калия) делает его полезным и для худеющих, он позволит сбрасывать минимум один килограмм в месяц. Тыква еще и ускоряет метаболизм, что тоже делает ее хорошим помощником в борьбе с лишним весом.