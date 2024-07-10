В Роскачестве напомнили правила посещения общепита с животными

Если нет региональных норм, владельцы общепитов сами решают, можно ли заходить с животными в заведение или нет. Поэтому мы можем наблюдать, что в одни кафе и рестораны можно зайти с любыми питомцами, в другие разрешен только без них, а в третьи допускаются только животные определенных размеров и пород. Как рассказали RT в Роскачестве, «федеральным законодательством вопрос допустимости таких действий не регламентирован».