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В Роскачестве напомнили правила посещения общепита с животными

Посетителей кафе обязаны предупреждать о нахождении животных в зале.

Источник: Freepik

Все мы знаем, что если на двери магазина или кафе есть круглый знак с перечеркнутой нарисованной собакой, то это значит, что с животными нельзя. Также такие знаки можно увидеть на некоторых кафе и ресторанах.

Если нет региональных норм, владельцы общепитов сами решают, можно ли заходить с животными в заведение или нет. Поэтому мы можем наблюдать, что в одни кафе и рестораны можно зайти с любыми питомцами, в другие разрешен только без них, а в третьи допускаются только животные определенных размеров и пород. Как рассказали RT в Роскачестве, «федеральным законодательством вопрос допустимости таких действий не регламентирован».

Если владелец общепита решает, что заходить с питомцами можно, то всех посетителей должны предупреждать о том, что они находятся в зале. Это позволит людям с аллергией и тем, кто не хочет сидеть рядом с животными, выбрать другое заведение.

Как объяснили эксперты, правила устанавливают сами заведения, но они не должны нарушать действующее законодательство и права посетителей как потребителей.

Так, если животным предлагаются миски, их должны мыть отдельно от любой другой посуды в заведении. За соблюдением этих и ряда других правил следят сотрудники общепита, а за питомцев отвечают хозяева.

В Роскачестве напомнили, что если животное испортит имущество посетителей или нанесет вред их здоровью, хозяева будут обязаны возместить ущерб, причем как физический, так и, возможно, моральный.

Относительно животных, особенно собак, есть и другие немаловажные правила, которые хозяевам требуется соблюдать. Так, в редакции ВФокусе Mail.ru рассказали, как правильно выгуливать собак в городе.

Анна Морозова