В Роскачестве дали советы по выбору питьевой воды

Ранее, 17 ноября, в Роскачестве рассказали «Известиям», что у органической продукции в России есть четыре степени защиты, на которые надо обратить внимание при выборе товара на полках магазина. Там также призвали ориентироваться на маркировку продукции со знаком «Органик» от Роскачества, а не на рекламный значок на упаковке.