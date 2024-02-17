В Роскачестве дали советы по выбору питьевой воды

Так, лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, если на нее действуют прямые солнечные лучи или она стоит в помещении с температурой выше +30 градусов.
«При нагревании выше 30 градусов в воду могут перейти ядовитые вещества», — заявили «РИА Новости» в Роскачестве.
В организации заявили, что добытая из природных источников вода продается по более высокой цене, в то время как слишком низкая цена за бутылку воды может говорить о том, что она была налита из-под крана.
Роскачество также посоветовало внимательно изучать маркировку и качество печати на бутылке, так как они также могут указать на то, что продукт является поддельным.
«Вода должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. Если образование осадка допускается, производитель обязан указать это на этикетке», — добавили в организации.
Ранее, 17 ноября, в Роскачестве рассказали «Известиям», что у органической продукции в России есть четыре степени защиты, на которые надо обратить внимание при выборе товара на полках магазина. Там также призвали ориентироваться на маркировку продукции со знаком «Органик» от Роскачества, а не на рекламный значок на упаковке.