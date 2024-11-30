В Росавиации рассказали о правилах перевозки питомцев в самолете

Однако собака-поводырь любой породы и не зависимо от размера может сопровождать хозяина бесплатно, а также находиться с ним в салоне. Но у нее должен быть специальный сертификат о специальном обучении, а во время полета она должна находиться в наморднике и быть привязанной к креслу хозяина у его ног.