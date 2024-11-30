В Росавиации рассказали о правилах перевозки питомцев в самолете

В ведомстве обратили внимание, что обычно в самолете разрешено провозить кошек и собак, которые вместе с переноской весят до 50 кг, а также птиц.
Если вместе с переноской животное весит менее восьми кг, то его могут разрешить перевозить в салоне. Однако переноска должна помещаться под кресло и животное должно находиться в ней весь полет.
Если вес животного составляет от восьми до пятидесяти кг, то, скорее всего, лететь ему придется в отапливаемом грузовом отсеке. Для перевозки животных, вес которых превышает 50 кг, потребуются услуги логистических компаний.
В любом случае, отмечают в Росавиации, провоз животного в самолете оплачивается отдельно, стоимость услуги начинается от двух тысяч рублей, зависит она от веса и размера переноски с питомцем.
Между тем, не всех животных можно перевозить в самолете, подчеркнули в Росавиации.
Однако собака-поводырь любой породы и не зависимо от размера может сопровождать хозяина бесплатно, а также находиться с ним в салоне. Но у нее должен быть специальный сертификат о специальном обучении, а во время полета она должна находиться в наморднике и быть привязанной к креслу хозяина у его ног.
В Росавиации предупредили, что готовиться к перелету с питомцем следует заранее. Провоз животного важно правильно оформить. Потребуются некоторые документы, у части из которых ограничен срок действия. Например, справка о состоянии здоровья животного оформляется не раньше 3−5 дней до вылета. Важно, что чипирование животного должно быть сделано до прививки от бешенства.
В аэропорт лучше прибыть заранее, после чего необходимо зарегистрироваться на стойке и пройти ветконтроль, пояснили в ведомстве. Покормить животное следует не менее, чем за два часа до вылета исключительно легкой пищей.
Для длительных перелетов в грузовом отсеке необходимо прикрепить к переноске бирку с контактами и инструкцию по уходу за своим питомцем, а также оставить поводок, корм и воду. Запасу воды следует уделить особое внимание — в самолете обезвоживание происходит быстрее, чем на земле.