В Росавиации не увидели причин отказываться от Superjet-100

«Поводов отказываться от эксплуатации Superjet 100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета», — написал он, подчеркнув, что узнать истинные причины произошедшего позволит только объективное и всестороннее расследование.
Кореняко добавил, что Superjet-100 сертифицирован по российским и международным стандартам и соответствует всем требованиям летной годности. Он прошел все необходимые испытания, а его конструкция безопасна, отметил пресс-секретарь ведомства.
«В 2023 году российские авиакомпании перевезли на этих самолетах 9,4 млн пассажиров, то есть ежедневно этими воздушными судами безопасно летали в среднем 25,7 тыс. человек», — сообщил Кореняко.
Он уточнил, что причины случившегося с самолетом в аэропорту Антальи сейчас выясняет Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции (UEIM), а интересы России в этом процессе представляют Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация.
Самолет загорелся вечером 24 ноября в аэропорту Антальи после того, как прибыл из Сочи. На борту находились более 90 человек. Их всех эвакуировали, никто не пострадал.
Причиной пожара самолета авиакомпания «Азимут» называла «сдвиг ветра», из-за которого самолету пришлось совершить грубую посадку. В регионе тогда объявляли предупреждение из-за шторма. Позже в ОАК заявляли, что самолет загорелся из-за сильного удара самолета о полосу из-за «неблагоприятных погодных условий».
В «Ростехе» призвали «не демонизировать» Superjet после случившегося. «Если условный “Мерседес” попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с “Суперджетом” связаны либо с человеческими, либо с неблагоприятными внешними факторами», — заявили РБК в госкорпорации.
«Азимут» назначила компенсацию в 100 тыс. руб. каждому пассажиру, летевшему рейсом, после которого произошло возгорание. О порядке получения выплат их уведомили индивидуально по SMS и электронной почте.
Один из пассажиров рейса — житель Краснодара по имени Султан, накануне заявил «РИА Новости», что авиакомпания не выплатила ему компенсацию. По словам мужчины, он опоздал на пересадку на рейс до Египта и пытался обратиться к сотрудникам "Азимута в аэропорту, но те отказали ему в помощи. Пассажир заявил, что трижды звонил на горячую линию, где ему также не помогли.
В пресс-службе авиаперевозчика опровергли РБК эту информацию, подчеркнув, что «пассажир Султанов проинформирован о порядке получения выплаты», как и другие клиенты «Азимута».
«Заявления на получение выплаты и реквизитов от пассажира Султана Султанова в авиакомпанию Азимут не поступало», — добавили там.