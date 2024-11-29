В Росавиации не увидели причин отказываться от Superjet-100

Один из пассажиров рейса — житель Краснодара по имени Султан, накануне заявил «РИА Новости», что авиакомпания не выплатила ему компенсацию. По словам мужчины, он опоздал на пересадку на рейс до Египта и пытался обратиться к сотрудникам "Азимута в аэропорту, но те отказали ему в помощи. Пассажир заявил, что трижды звонил на горячую линию, где ему также не помогли.