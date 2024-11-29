В Риме впервые выставили неизвестный портрет Караваджо

Портрет, написанный итальянским художником Караваджо, который хранился в частной коллекции с тех пор, как его обнаружили более 60 лет назад, был впервые представлен публике в римской галерее. Эксперты утверждают, что это один из немногих сохранившихся портретов Караваджо, так как большинство его работ были либо утеряны, либо уничтожены. Об этом пишет Reuters.