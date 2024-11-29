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В Риме впервые выставили неизвестный портрет Караваджо

Полотно эпохи барокко обнаружили лишь 60 лет назад, с тех пор оно хранилось в частной коллекции.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Портрет, написанный итальянским художником Караваджо, который хранился в частной коллекции с тех пор, как его обнаружили более 60 лет назад, был впервые представлен публике в римской галерее. Эксперты утверждают, что это один из немногих сохранившихся портретов Караваджо, так как большинство его работ были либо утеряны, либо уничтожены. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что прежде неизвестная картина была написана в начале XVII века. На ней изображен портрет монсеньора Маффео Барберини, в 1623 году ставшего папой Урбаном VIII.

Микеланджело Меризи, наиболее известный под псевдонимом Караваджо, был выдающимся художником эпохи барокко и непревзойденным мастером светотеневой техники.

Увидеть портрет воочию можно с 23 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 год в Национальной галерее древнего искусства (Рим, Италия). Она расположена во дворце Палаццо Барберини, построенном архитектором эпохи барокко Карло Мадерно во времена папства Урбана VIII.

С тех пор [как картину обнаружили 60 лет назад] ее никогда не видели ни в одном музее, она никогда не выставлялась, так что это впервые.

Томас Клемент Саломон
директор Национальной галереи древнего искусства

Ранее рассказывали, что картину Джорджа Стаббса выставили на аукцион впервые за 50 лет.