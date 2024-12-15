В Риме представили уникальный виртуальный проект Русского музея

Как отметила директор Русского дома Дария Пушкова, итальянская столица естественным образом стала первым европейским городом, где «гастролирует» «Виртуальный Русский музей». «Последний день Помпеи» художник завершил именно в Риме, где впервые представил картину.
«У нас в Русском доме помимо виртуального аттракциона с дополненной реальностью, который позволил в буквальном смысле заглянуть в “Последний день Помпеи”, представлены фотографии медальонов для царских врат, расписанных Карлом Брюлловым. Они хранятся сегодня в самом старом из русских приходов в Италии — церкви Святителя Николая Чудотворца в Риме», — рассказала собеседница агентства.
Она также сообщила, что Русский дом давно взял на себя заботы о сохранности захоронения художника на некатолическом римском кладбище «Тестаччо». «Русский дом в Риме каждые два года осуществляет при помощи специалистов чистку надгробного памятника Брюллова», — сказала директор.
Представившая проект начальник службы «Виртуальный Русский музей» Мария Гладких рассказала, что проект осуществляется с 2020 года и был ранее представлен в разных российских городах, а также в Улан-Баторе, Бресте и Баку. «В рамках проекта Русского музея “Искусство и технологии” мы занимаемся интеграцией цифровых технологий в музейную работу. Для картины Брюллова было создано специальное приложение для очков дополнительной реальности», — рассказала сотрудница Русского музея. По ее словам, интерес к «цифровому аттракциону» очень высокий. Самое главное, что он используется как на площадке Русского музея, так и в любой точке мира — достаточно воспроизвести репродукцию картины на плазменной панели или в виде проекции на экран.
Фактически при помощи специальных очков можно как будто попасть внутрь картины, разглядеть отдельные детали, оказаться на опустевших улицах древнеримского города, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году н.э. Кроме того, технологии дополненной реальности позволяют представить историю создания произведения, особенности его композиционного и сюжетного построения. Цель этого приложения — дидактическое изучение академического искусства, говорят его создатели. К 225-летию Брюллова был отреставрирован оригинал, находящийся в коллекции Русского музея.