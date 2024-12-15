В Риме представили уникальный виртуальный проект Русского музея

Представившая проект начальник службы «Виртуальный Русский музей» Мария Гладких рассказала, что проект осуществляется с 2020 года и был ранее представлен в разных российских городах, а также в Улан-Баторе, Бресте и Баку. «В рамках проекта Русского музея “Искусство и технологии” мы занимаемся интеграцией цифровых технологий в музейную работу. Для картины Брюллова было создано специальное приложение для очков дополнительной реальности», — рассказала сотрудница Русского музея. По ее словам, интерес к «цифровому аттракциону» очень высокий. Самое главное, что он используется как на площадке Русского музея, так и в любой точке мира — достаточно воспроизвести репродукцию картины на плазменной панели или в виде проекции на экран.