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В Риме планируют взимать плату с туристов при посещении фонтана Треви

В 2024 году Италия столкнулась с чрезмерным потоком туристов. Чтобы снизить «нагрузку» на одну из главных достопримечательностей Рима, власти предложили взимать плату с посетителей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: kittyvanrooij216 / СС0

Власти Рима планируют сократить поток туристов у фонтана Треви, введя туристический налог. Планируется, что после официального принятия нововведения, местные жители по-прежнему смогут любоваться культурным памятником бесплатно, а туристы должны будут заплатить «символическую плату» в 1−2 евро (~100−200 рублей).

Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что такой план является «конкретной» возможностью. Министр туризма Италии Даниела Сантанке, в свою очередь, готова рассмотреть программу контроля за посещением фонтана, аналогичную той, что уже действует в Пантеоне. Известно, что в прошлом году Министерство культуры Италии впервые ввело систему оплаты посещения «Храма всех богов», что помогло снизить нагрузку на туристический объект.

Однако, эта «конкретная» идея поддерживается далеко не всеми. Основная проблема в том, что, в отличие от Пантеона, фонтан Треви находится под открытым небом, на пересечении трех достаточно узких дорог. Критики предлагаемой системы уверяют, что оцепление фонтана будет разрушительным для логистики города.

Передвигаться по улицам и так очень неприятно из-за многочисленных узких мест. Я не думаю, что посетители или местные жители выиграют от ограничения движения в очень, очень оживленной части города.

Кэти Парла
римская писательница и экскурсовод

Ранее из-за наплыва туристов, власти Италии установили «светофоры» для селфи и ввели ряд пляжных ограничений. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.