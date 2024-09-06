В Риме планируют взимать плату с туристов при посещении фонтана Треви

Однако, эта «конкретная» идея поддерживается далеко не всеми. Основная проблема в том, что, в отличие от Пантеона, фонтан Треви находится под открытым небом, на пересечении трех достаточно узких дорог. Критики предлагаемой системы уверяют, что оцепление фонтана будет разрушительным для логистики города.