В Риме обнаружены руины древнего папского дворца

В центре Рима на площади перед базиликой Святого Иоанна группа археологов обнаружила сложное древнее сооружение, построенное в IV веке по проекту императора Константина. Вероятно, это — папский дворец, в котором жили епископы до возведения Ватикана.
Это чрезвычайно важная находка для Рима и его средневековой истории, поскольку в наше время на площади никогда не проводились масштабные археологические раскопки.
Установлено, что первоначальная структура здания, построенного в соответствии с декларацией Константина о терпимости к христианству в Римской империи в 313 году, была поэтапно расширена в период с IX по XIII века. Тогда в нем размещался папский престол вплоть до 1305 года. Однако уже в 1309 году представители престола временно переехали в Авиньон (Прованс, Франция).
История Ватикана, как резиденции католической церкви, началась со строительства базилики над могилой Святого Петра в Риме в IV веке. Известно, что представители римской церкви вернулись в столицу Италии в 1377 году. Именно тогда в черте города были возведены такие известные достопримечательности, как Апостольский дворец, Сикстинская капелла и новая базилика Святого Петра. Сам Ватикан, как суверенное государство, был «возведен» лишь в 1929 году.
Кстати, недавно Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными». Об этом можно узнать в отдельном материале.
Кристина Корчанова