В Риме обнаружены руины древнего папского дворца

Установлено, что первоначальная структура здания, построенного в соответствии с декларацией Константина о терпимости к христианству в Римской империи в 313 году, была поэтапно расширена в период с IX по XIII века. Тогда в нем размещался папский престол вплоть до 1305 года. Однако уже в 1309 году представители престола временно переехали в Авиньон (Прованс, Франция).