В Риге прошел митинг против выхода из Стамбульской конвенции

Участники вышли с плакатами на улицы Риги. Большинство из собравшихся выступали против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Также были и те, кто, наоборот, поддерживает выход из конвенции.
На кадрах видно, как участница митинга внезапно начала кричать и выбивать телефон у стрингера, из-за чего пришлось вмешаться полиции.
Портал Delfi 30 октября сообщил, что сейм Латвии (парламент) одобрил выход из Стамбульской конвенции Совета Европы. Отмечается, что обсуждение вопроса длилось больше 12 часов. За выход проголосовали оппозиционные партии — «Объединенный список», «Национальное объединение», «Стабильность», «Латвия на первом месте» и «Союз зеленых и крестьян».