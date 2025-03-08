В Риге предложили установить статую дьявола с вилами вместо памятника российскому полководцу.
«У меня есть своего рода обязанность — быть факелом и нести свет латышам. Мне пришла в голову идея — вместо памятника Барклаю-де-Толли можно поставить мою скульптуру — черта, который колет», — заявил Бректе. Его слова передают argumenti.ru.
Ранее мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил о сносе памятника известному полководцу на площади Эспланады. По его словам, монумент являлся «символом российского империализма».