В РФ запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Теперь иностранных граждан будут принимать на обучение по основным общеобразовательным программам при предъявлении документа, подтверждающего законность их нахождения в РФ. Для приема в школу также необходимо успешно пройти тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.