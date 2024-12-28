Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Документ опубликован.

Источник: Аргументы и факты

Теперь иностранных граждан будут принимать на обучение по основным общеобразовательным программам при предъявлении документа, подтверждающего законность их нахождения в РФ. Для приема в школу также необходимо успешно пройти тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Экзамен можно будет бесплатно сдать в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Тех, кто не пройдет тестирование, не будут допускать до освоения указанных образовательных программ.

Согласно закону, порядок тестирования установит Минпросвещения РФ. Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение экзамена, организацию разработки диагностических материалов, а также будет определять критерии оценивания пройденного теста и минимальное количество баллов, подтверждающее достаточный уровень знаний русского языка.