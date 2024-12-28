В РФ запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Теперь иностранных граждан будут принимать на обучение по основным общеобразовательным программам при предъявлении документа, подтверждающего законность их нахождения в РФ. Для приема в школу также необходимо успешно пройти тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Экзамен можно будет бесплатно сдать в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях. Тех, кто не пройдет тестирование, не будут допускать до освоения указанных образовательных программ.
Согласно закону, порядок тестирования установит Минпросвещения РФ. Рособрнадзор будет отвечать за методическое обеспечение экзамена, организацию разработки диагностических материалов, а также будет определять критерии оценивания пройденного теста и минимальное количество баллов, подтверждающее достаточный уровень знаний русского языка.