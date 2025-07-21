В РФ заблокировали работу компании-производителя «Мирамистина» и «Окомистина»

«Мирамистин» как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе «Космические биотехнологии». Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили ученые Москвы, Киева, Симферополя. После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году «Мирамистин» был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.