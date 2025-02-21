В РФ введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты от мошенников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции, планируется ввести в России для безопасности граждан и борьбы с мошенничеством. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС)», — сказано в сообщении аппарата. Как отметили в аппарате, данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
В аппарате вице-премьера обратили внимание на то, что мошенники используют виртуальные телефонные станции для того, чтобы скрыть свое местоположение, и они могут звонить из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков и других коммерческих организаций, используя виртуальные телефонные станции. «С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой “виртуальный номер” или “интернет-звонок”, — добавили в аппарате Григоренко.
Как полагают в аппарате, такая маркировка, наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, поможет правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать подозрительные действия. Это, в свою очередь, сделает невозможным для злоумышленников совершать анонимные звонки через виртуальные станции.