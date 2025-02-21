В РФ введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты от мошенников

В аппарате вице-премьера обратили внимание на то, что мошенники используют виртуальные телефонные станции для того, чтобы скрыть свое местоположение, и они могут звонить из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков и других коммерческих организаций, используя виртуальные телефонные станции. «С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой “виртуальный номер” или “интернет-звонок”, — добавили в аппарате Григоренко.