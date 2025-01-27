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В РФ в работе чатбота DeepSeek произошли сбои

По данным Downdetector, среди основных проблем — сбой личного кабинета, сбой сайта и неполадки с оповещениями.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские пользователи жалуются на сбои в работе чат-бота DeepSeek, который является китайским конкурентом ChatGPT. Это следует из данных сервиса Downdetector.

К 15:50 мск на работу чат-бота пожаловались 707 пользователей. По данным сервиса Downdetector, среди основных проблем — сбой личного кабинета (33%), сбой сайта (32%) и неполадки с оповещениями (20%).

Основная масса жалоб поступает от пользователей, проживающих в Москве и Московской области (4%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4%), а также Орловской и Нижегородской областях (3%).

Ранее сообщалось, что акции Nvidia на франкфуртской бирже теряли почти 7% на фоне успеха новой версии китайского чатбота DeepSeek, который, как утверждается, оказался эффективнее своего американского конкурента ChatGPT компании OpenAI.