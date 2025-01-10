В РФ срок временной нетрудоспособности работающих планируют снизить на 15%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.