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В РФ срок временной нетрудоспособности работающих планируют снизить на 15%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Источник: Freepik

Ответственной за достижение утвержденных показателей назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, 2023 год — 100%, 2030 год — 85%», — указано в документе.

Согласно плану, ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли россиян, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом.