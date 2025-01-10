В РФ срок временной нетрудоспособности работающих планируют снизить на 15%

Ответственной за достижение утвержденных показателей назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, 2023 год — 100%, 2030 год — 85%», — указано в документе.
Согласно плану, ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли россиян, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом.