В РФ создан аварийный жилет для выживания летчиков в экстремальных условиях

В НАЗ также есть нож выживания, мягкая фляга с запасом воды, емкость с фильтром для очистки воды, аптечка с большим набором медицинских средств, безжидкостный компас, способный работать при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов, и фонарь-маяк с инфракрасным модулем. Последний позволяет обнаружить потерпевшего аварию летчика ночью с расстояния до 3 км. Фонарь-маяк может светить синим светом для обнаружения следов крови и излучать в тепловом диапазоне.