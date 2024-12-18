В РФ создан аварийный жилет для выживания летчиков в экстремальных условиях

В России создан жилет — носимый аварийный запас (НАЗ) для выживания пилотов в экстремальных условиях. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», серийное производство жилета начнется в 2025 году.
«Разработанный специалистами госкорпорации “Ростех” НАЗ-жилет должен повысить безопасность воздушных экипажей в случае непредвиденных обстоятельств. В комплект входит широкий набор средств оказания первой помощи, различные сигнальные средства, еда, комплект выживания и боевой комплект», — рассказали в госкорпорации.
Находившийся в кабине центрифуги испытатель заявил, что жилет значительно облегчает воздействие перегрузки и помогает работать противоперегрузочному костюму.
В Ростехе добавили, что в конструкцию жилета встроены баллистические пакеты из арамидной брони с классами защиты Бр1 и С2, которые способны выдержать пистолетные патроны и осколки. Для эвакуации летчика из воздушного судна и с поверхности земли в жилет встроены прочные ленты с петлями и карабинами.
В НАЗ также есть нож выживания, мягкая фляга с запасом воды, емкость с фильтром для очистки воды, аптечка с большим набором медицинских средств, безжидкостный компас, способный работать при температуре от плюс 50 до минус 60 градусов, и фонарь-маяк с инфракрасным модулем. Последний позволяет обнаружить потерпевшего аварию летчика ночью с расстояния до 3 км. Фонарь-маяк может светить синим светом для обнаружения следов крови и излучать в тепловом диапазоне.