В РФ разработают тесты по русскому языку для детей мигрантов

Ранее Госдума приняла закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. При приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.
«Согласно законопроекту, срок его вступления в силу — 1 апреля 2025 г. В первую очередь необходимо определить требования к знанию русского языка для дальнейшего тестирования иностранных граждан. После установления указанных требований Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений смогут приступить к разработке самих диагностических материалов, критериев их оценивания и определению минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение тестирования», — говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре уточнили, что проект порядка проведения тестирования находится в разработке.
Президент РФ Владимир Путин поддержал принятый Госдумой закон. Он пояснил, что в этой работе необходим баланс — чтобы «люди не ущемлялись, которые приезжают», чтобы были обеспечены их гарантии и права в области здравоохранения, социального обеспечения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что закон не носит запретительный характер, он нацелен на создание условий для изучения русского языка и получения образования такими детьми.