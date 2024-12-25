В РФ разработают тесты по русскому языку для детей мигрантов

Президент РФ Владимир Путин поддержал принятый Госдумой закон. Он пояснил, что в этой работе необходим баланс — чтобы «люди не ущемлялись, которые приезжают», чтобы были обеспечены их гарантии и права в области здравоохранения, социального обеспечения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что закон не носит запретительный характер, он нацелен на создание условий для изучения русского языка и получения образования такими детьми.