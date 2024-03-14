В РФ разработали щадящую методику переработки стеклопластика

Проведенные учеными опыты указали на то, что способность стеклопластика сопротивляться изгибу и сжатию, а также другие механические характеристики, почти не ухудшаются, а иногда даже улучшаются, если при его переработке учитывать то, в какую сторону направлены армирующие волокна. Это предотвращает их повреждение и уменьшение их длины в процессе переработки, что является одной из главных причин ухудшения свойств стеклопластика при его повторном использовании.