В РФ разработали щадящую методику переработки стеклопластика

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ученые из России выяснили, что стеклопластик можно перерабатывать без значительного ухудшения его механических свойств, если учитывать направление и длину армирующих волокон в этом композитном материале при его измельчении и повторном использовании. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Принципиально важно сохранять при переработке длину армирующего волокна. Мы резали плиты на полоски параллельно направлению волокон и за счет этого не теряли длину волокна. А если плиты резать или дробить произвольным образом, как это обычно происходит, каждый цикл переработки будет сопряжен с заметным снижением средней длины волокна и, как следствие, ухудшением механических характеристик», — пояснил доцент «Сколтеха» Александр Сафонов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в ходе изучения того, как многократная переработка стеклопластика, изготовленного из полипропилена и стекловолокна, влияет на механические свойства этого композитного материала. В ходе этих опытов ученые нагревали и подвергали действию давления стержни из стеклопластика, нарезали его на полосы и затем еще раз нагревали и спрессовывали в плиты.
Проведенные учеными опыты указали на то, что способность стеклопластика сопротивляться изгибу и сжатию, а также другие механические характеристики, почти не ухудшаются, а иногда даже улучшаются, если при его переработке учитывать то, в какую сторону направлены армирующие волокна. Это предотвращает их повреждение и уменьшение их длины в процессе переработки, что является одной из главных причин ухудшения свойств стеклопластика при его повторном использовании.
Ученые не зафиксировали существенных изменений в химическом составе стеклопластика, а также в его температуре плавления и многих других физических свойствах. Это говорит о том, что разработанный российскими учеными подход по переработке данного композитного материала позволяет многократно повторно использовать его без существенного ухудшения всех ключевых характеристик стеклопластика.
Это позволит не только снизить нагрузку на окружающую среду и уменьшить расход полезных ископаемых на производство данной формы композитов, но и также даст промышленникам возможность дешево и быстро утилизировать бракованные изделия прямо в процессе их производства. Все это, как считают исследователи, поможет стеклопластику заменить различные термореактивные композиты, широко применяемые в быту и промышленности.