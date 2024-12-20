В РФ разработали ГОСТ на подарок для новорожденных

Роскачество подготовило проект стандарта на подарок для новорожденных, его планируют утвердить уже к середине 2025 года, рассказали в организации. Известия ознакомились с этим документом. Из него следует, что в подарок могут входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев.