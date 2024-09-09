В РФ распространилась тяжелая форма клещевого энцефалита

«Болезнь распространяется из-за потепления, из-за вырубки лесов, из-за распространения туризма на север и на юг. Например, раньше вируса клещевого энцефалита не было в горах Алтая, теперь он там есть, в Монголии появился, перемещается в горы, появился в Карелии, появился в Коми, его обнаруживают в странах Европы и в Англии. Теперь случаев всё больше, в том числе и в Московской области», — сказал Болков.