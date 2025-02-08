В РФ путешественники стали чаще выбирать недорогие поездки в близлежащие города

«Рассмотрите и автобусы: билеты также есть на “Туту.ру”. До Переславля-Залесского можно добраться за 611 рублей, до Рязани — за 820 рублей, до Владимира — за 870 рублей, Ярославля — за 965 рублей, Суздаля — за 1 415 рублей. Путешествие лучше планировать за несколько недель: стоимость билетов в Суздаль в 2024 году была на 21% ниже, чем в 2025», — рассказали в сервисе. Например, из Москвы в Минск автобус будет стоить почти в пять раз дешевле, чем самолет. На автобусе до столицы Белоруссии можно добраться в среднем за 2 200 рублей, на самолете — за 10 500 рублей. Билет на поезд в Минск стоит порядка 5 950 рублей.