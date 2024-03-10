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В РФ предложили утилизировать углекислый газ с помощью рения и никеля

МОСКВА, 10 марта /ТАСС/. Специалисты Института органической химии (ИОХ РАН), НИТУ МИСИС и МГУ им. М. В. Ломоносова предложили новый способ утилизации углекислого газа (СО2). Как сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС, в новых катализаторах используются металлы рений, никель и цирконий, с помощью которых углекислый газ превращается в монооксид углерода (СО) — полезное химическое сырье.
Источник: AP 2023

«Ученые НИТУ МИСИС выяснили, что никель-рениевый катализатор на основе сульфатированного оксида циркония проявляет высокую активность в конверсии углекислого газа, при этом селективность [эффективность] образования монооксида углерода составляет более 95% в широком диапазоне температур», — отметили в пресс-службе.

Монооксид углерода именуется также угарным газом, однако он представляет ценность для производства жидких углеводородов и кислородсодержащих продуктов. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории нанохимии и экологии НИТУ МИСИС Александр Кустов, химики уже давно пытаются снизить уровень углекислого газа в атмосфере путем вовлечения его в химические процессы и получения монооксида углерода, метана или метанола.

Основная проблема состоит в том, что используемые в этих целях катализаторы на основе благородных металлов слишком дороги, а катализаторы с применением железа, никеля и кобальта, недостаточно активны и дают преимущественно метан, тогда как промышленность больше интересует монооксид углерода, пояснил ученый.

«Рений прежде не получал должного внимания со стороны исследователей, несмотря на широкий диапазон степеней окисления, уникальные химические свойства и сочетание высокой активности при сравнительно низкой стоимости», — рассказал Кустов.

В планах ученых новые перспективные катализаторы для конверсии парниковых газов в ценные продукты, используемые в химической промышленности. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта НИТУ МИСИС «Технологии устойчивого развития» по программе «Приоритет 2030» при поддержке грантов Российского научного фонда и Минобрнауки России.