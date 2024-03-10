В РФ предложили утилизировать углекислый газ с помощью рения и никеля

Монооксид углерода именуется также угарным газом, однако он представляет ценность для производства жидких углеводородов и кислородсодержащих продуктов. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории нанохимии и экологии НИТУ МИСИС Александр Кустов, химики уже давно пытаются снизить уровень углекислого газа в атмосфере путем вовлечения его в химические процессы и получения монооксида углерода, метана или метанола.