В РФ появилась «горячая линия» после случаев заболевания вирусом Коксаки

В этот же день Роспотребнадзор сообщил о том, что в российских школах и детсадах проверят организацию утренних фильтров в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки. Фильтры включают в себя диагностику на наличие признаков вируса и являются обязательными.