В РФ появилась «горячая линия» после случаев заболевания вирусом Коксаки

«Просим обращаться на “горячую линию” в случаях появления признаков инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор уточняет, что всю важную информацию, такую как номера телефонов, адреса консультационных центров и пунктов, можно найти на официальных сайтах.
Туристам следует рассказать, как долго они пробыли в Турции и где проживали; о своем состоянии здоровья и дате появления симптомов. Также следует указать наименование туроператора, страховой компании и контактные данные.
Ранее, 2 ноября, ведомство запросило у минздрава Турции информацию в связи с появляющимися сообщениями о жалобах российских туристов на вирус в Белеке.
Отмечается, что у Роспотребнадзора с минздравом Турции действует информационно-справочный документ (меморандум) о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями. Меморандумом предусмотрен быстрый обмен информацией и содействие в случае инфекций на территории одной из стран.
Позже, 4 ноября, россиянка рассказала, что ее дочь заразилась вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. По словам россиянки, она определила инфекцию по сыпи у дочери на ногах, руках и во рту.
В этот же день Роспотребнадзор сообщил о том, что в российских школах и детсадах проверят организацию утренних фильтров в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки. Фильтры включают в себя диагностику на наличие признаков вируса и являются обязательными.
Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что первыми симптомами вируса Коксаки могут быть высокая, не понижающаяся температура, герпангина, высыпания на руках и ногах и расстройство пищеварения. Врач также отметил, что заболеваемость появляется в летний и ранний осенний периоды.