В РФ подобрали безопасные антибиотики для лечения сепсиса у младенцев

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские медики обнаружили, что комбинации антибиотика сульфабактама с ампициллином или метронидазолом не вредят здоровью почек младенцев при лечении тяжелых инфекций, тогда как многие другие препараты, в том числе цефепим и линезолид, ухудшают работу этих органов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

«Мы показали, что прием антибиотиков не всегда отрицательно сказывается на состоянии почек при сепсисе. Также мы определили препараты, которым следует отдавать предпочтение при лечении сепсиса у новорожденных, и те, которые следует применять с осторожностью», — заявила ведущий научный сотрудник Института физико-химической биологии МГУ Ирина Певзнер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Певзнер и другие ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за состоянием здоровья 44 младенцев, подавляющее большинство из которых перенесли сепсис (заражение крови) в первые недели жизни в промежутке между 2018 и 2020 годами. Для спасения их жизней врачи использовали один или комбинацию из нескольких антибиотиков, позволяющих очистить кровеносную систему и органы тела детей от бактериальной инфекции.

Медики проследили за последствиями подобного лечения, в том числе за появлением повреждений почек младенцев в результате действия антибиотиков. Проведенный ими анализ показал, что существуют как благотворно действующие, так и опасные для почек комбинации лекарств и отдельные антибиотики. В частности, наиболее безопасными и эффективными оказались две комбинации препаратов — сульфабактам и ампициллин и сульфабактам и метронидазол.

По словам исследователей, эти антибиотики не только не вызывали повреждений почек при лечении сепсиса, но и снизили уровень поражения этих органов, связанный с проникновением бактерий в ткани почек. При этом многие другие лекарства, в том числе нетилмицин, цефепим, линезолид или имипенем в сочетании с циластатином, дополнительно ухудшали работу почек у младенцев.

Результаты этих наблюдений ученые дополнительно подтвердили в опытах на модельных животных, у детенышей которых они вызывали аналог сепсиса. Раскрытие этих различий в действии антибиотиков на почки младенцев, как надеются ученые, поможет лечащим врачам подбирать наиболее безопасные и эффективные комбинации лекарств для борьбы с сепсисом и другими тяжелыми инфекционными заболеваниями, угрожающими жизни новорожденных детей.