В РФ ограничивается использование добавок в некурительных табачных изделиях

Зыков отметил, что утверждение перечня запрещенных добавок положительно скажется на профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые могут незаметно для родителей и преподавателей в школе потреблять жевательный табак. «Своевременное выявление факта потребления никотина в таких случаях может быть затруднительным. Регулирование состава некурительных табачных изделий может изначально снизить потенциал возникновения никотиновой зависимости», — подчеркнул эксперт.