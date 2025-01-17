В РФ ограничивается использование добавок в некурительных табачных изделиях

Согласно распоряжению правительства, опубликованному в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации в утвержденный перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость вошли: соли никотина, аммоний и производные аммония, аммиак, ацетальдегид и сахара. Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2025 года.
«Вводится ограничение использования таких добавок в некурительных видах табачных изделий, таких как табак жевательный и нюхательный. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе возникновения раковых заболеваний языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, возникновения язвы желудка вследствие длительного приема, раздражения слизистой полости рта, разрушения зубной эмали», — сообщил он.
Зыков отметил, что утверждение перечня запрещенных добавок положительно скажется на профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые могут незаметно для родителей и преподавателей в школе потреблять жевательный табак. «Своевременное выявление факта потребления никотина в таких случаях может быть затруднительным. Регулирование состава некурительных табачных изделий может изначально снизить потенциал возникновения никотиновой зависимости», — подчеркнул эксперт.