В РФ обучат навыкам IT более 770 тыс. студентов и школьников

К 2030-му году 777 тыс. российских школьников и студентов должны получить востребованные IT-отраслью навыки и компетенции в области информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из предварительной редакции федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации», с которой ознакомились «Известия». Он, в свою очередь, должен стать частью еще более масштабного проекта «Экономика данных».