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В РФ обучат навыкам IT более 770 тыс. студентов и школьников

К 2030-му году 777 тыс. российских школьников и студентов должны получить востребованные IT-отраслью навыки и компетенции в области информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из предварительной редакции федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации», с которой ознакомились «Известия». Он, в свою очередь, должен стать частью еще более масштабного проекта «Экономика данных».

Источник: РИА "Новости"

На обучение будущих IT-специалистов в 2025—2030 годах и решение других кадровых вопросов отрасли проект предусматривает 41,93 млрд рублей. 41,3 млрд из них планируется выделить из федерального бюджета, еще 630 млн — привлечь из внебюджетных источников, говорится в документе.

По расчетам авторов проекта, количество школьников 8−11 классов и учащихся по программам среднего профессионального образования, «получивших навыки в области программирования, робототехники и искусственного интеллекта», к 2030-му году должно составить 400 тыс. На их обучение планируется выделить 28 млрд рублей, а на образование 377 тыс. студентов по программам высшего образования для топ-специалистов в сфере информтехнологий — 13,3 млрд рублей.

О дефиците кадров для IT-отрасли чиновники и участники рынка говорят давно. В прошлом году министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев оценил его в 500−700 тыс. человек.